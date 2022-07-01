«В "Зените" нет человека, которого не коснулись шутки Дзюбы»

Прошлый сезон стал прорывным для полузащитника петербургского «Зенита» Данила Кругового. Он второй раз подряд стал чемпионом России, и именно это золото завоевал в качестве игрока основного состава. Кроме того, 28-летнего футболиста впервые вызвали в национальную сборную России. В интервью «Известиям» Круговой рассказал о том, как впервые в жизни на сборах ночует дома, кто создает атмосферу в команде после ухода Артема Дзюбы, что чувствовал, глядя на поражение сборной от Хорватии со скамейки запасных и на какой позиции в «Зените» он видит Зелимхана Бакаева.

«Бакаев будет конкурировать с Малкомом»

— Ближайшая игра «Зенита» — 3 июля против сербской «Црвены Звезды», Впервые с февраля российская команда сыграет международный матч, пусть и товарищеский. Чего от нее ждете?

— Битва чемпионов двух стран. Несмотря на статус товарищеского матча, думаю получится хорошая игра. Будем рады видеть болельщиков в Сочи на стадионе «Фишт».

— Нынешняя предсезонная подготовка отличается от предыдущих?

— Особо ничего не поменялось. Разве что мы находимся дома, а не за границей. И это хорошо, что тренируемся на своих полях. Проблем с этим нет. Надо привыкать к тому, чего требует ситуация. Пока что так. Тренировочный процесс никак не меняется от этого. Работаем.

— Непривычно, что посреди сборов можете заехать домой, встретиться с близкими?

— У нас по две тренировки в день. Большую часть времени мы проводим на базе, толком домой не выезжаем, потому что необходимо восстановление, сон. После второй тренировки — да, можно найти время для общения с семьей.

— Даже перед контрольными матчами, если играете в Санкт-Петербурге, ночуете дома?

— Да, заезд с утра. Идет утренняя тренировка, а вечером играем. В сезоне мы тоже ночуем дома перед официальными играми. Собираемся утром перед матчами. Но это если идем на первом месте. Если на втором, то заезжаем на базу.

— А перед матчами Лиги чемпионов?

— В Лиге чемпионов игры поздние, поэтому ночуем дома и заезжаем с утра. Этого времени достаточно, чтобы настроиться и переключиться. Понятно, что перед играми никто не пойдет гулять и будет настраиваться на игру.

— Обычно такой свободный режим практикуют иностранные тренеры. Из российских кроме Сергея Семака кто-то так делает?

— При других тренерах в моей карьере мы всегда заезжали. Обычно накануне матча селились в гостиницу, оттуда уже на игру.

— Как в команде приняли Зелимхана Бакаева? Есть понимание, как его будут использовать в ваших схемах?

— Приняли его хорошо. Организовали тоннель. А как использовать — решать уже тренеру. Но, думаю, он будет справа в нападении конкурировать с Малкомом. Сейчас на тренировках его используют именно справа, как крайнего атакующего хавбека, поэтому он играет против меня. Слева или под нападающими его пока не ставят.

— Когда он был в «Спартаке», часто играли против него на фланге?

— Были такие моменты, например, в последнем матче против «Спартака» в мае, когда сыграли 1:1. Он вышел под меня. Мы оба тогда вышли на замену. В сборной на занятиях и двусторонках тоже соперничали: я в защите, он в нападении.

— Что можете в нем отметить?

— Хорошая левая нога, качественный футболист. Хорошо работает с мячом, подстраивается под мяч, работает корпусом. В борьбе принимает участие. «Зениту» он поможет. Все у него будет хорошо.

«Теперь больше всех шутит Миша Кержаков»

— Как провели отпуск?

— Съездил в Турцию с семьей. Прилетели туда 26 мая, отдохнули дней 10. Там же отпраздновали мой день рождения, который был 28 мая. В общем, хорошо провел отпуск, с близкими. Спасибо им. Затем вернулся и начал тренироваться по индивидуальной программе со своим тренером.

— В одном из интервью три года назад вы говорили, что «девушки мешают футболу». С тех пор мнение изменилось?

— Это было давно. Я подрос. Понятно, что семью надо будет заводить. Это важно в жизни. У меня сейчас есть девушка. Так что поменял свое мнение. А то интервью трехлетней давности вообще не хочу вспоминать. Много лишнего тогда наговорил.

— В тот период были конкретные случаи, заставившие так сказать? Или абстрактно рассуждали?

— На том этапе в «Уфе» у меня совсем ничего не получалось. Я понял, что надо принимать решение, работать над собой. Тренироваться каждый день, следить за питанием. И на тот момент понял, что девушки мешали. Понял для себя, что главное — работа. И все получилось. Сейчас появился близкий человек, который всегда рядом, всегда поддерживает, помогает.

— Собираетесь оформлять отношения официально?

— Время придет (смеется).

— После ухода из «Зенита» Артема Дзюбы кто-то берет на себя его роль в плане бесконечных шуток в отношении остальной команды?

— Конкретно эту роль никто не берет. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая. Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе.

— И кто больше всех шутит?

— Миша Кержаков.

— От Дзюбы конкретно вам часто доставалось по части приколов?

— Конечно, без этого никак. Мне кажется, в команде нет человека, которого бы не касались шутки Артема.

— За счет чего прошлый сезон у вас получился таким успешным?

— За счет работы. Я давно к этому шел, тренировался. Сергей Богданович дал мне шанс, я смог им воспользоваться. У меня пошла игра, я стал больше брать ответственность на себя, больше взаимодействовать с партнерами, награждать их передачами.

— Какой момент стал переломным?

— Был хороший матч со «Спартаком», когда мы разгромили его 7:1. Я тогда удачно вышел на замену вместо получившего травму Дугласа. Но мне кажется, больше сыграл свою роль ответный выездной матч с «Бетисом» в Лиге Европы. Тогда я начал играть в основе, сыграли на выезде 0:0. После этой игры я почувствовал себя увереннее, выдал отрезок из восьми матчей в стартовом составе.

— Как раз в тот период уезжал Ярослав Ракицкий.

— Скорее всего, это был ключевой момент для меня. Когда уехал Ракицкий, у нас не было центрального защитника, и Дугласа перевели в центр, а меня поставили на его место. Если бы Ракицкий не уехал, то, возможно, у меня не было бы такой серии этой весной. Хотя, когда я вышел против «Бетиса» дома в первом матче (2:3), Ярик еще играл. И я как раз заменил его в перерыве. Мне удалось хорошо сыграть, агрессивно. Поэтому, может быть, я бы и при Ракицком смог завоевать место в основе. Сейчас уже не узнаешь.

В любом случае, когда он не вышел на поле в выездном матче с «Бетисом», меня поставили вместе с Дугласом. Мы сыграли хорошо, не пропустили гол, могли забить. Считаю, что я неплохо действовал против Эктора Бельерина на своем фланге.

— Кто из всех европейских соперников произвел на вас наибольшее впечатление?

— Наверное, когда играли против «Ювентуса». Я сыграл немного минут, но чувствовалось, что там очень качественные футболисты.

«Над подачами с фланга надо работать»

— По числу передач на чужой половине поля вы уступаете в РПЛ только Клаудиньо, Кристиану Нобоа и Дугласу. Для крайнего защитника это очень продуктивно. И точность этих передач у вас одна из лучших в лиге.

— Это неудивительно, поскольку «Зенит» играет большую часть времени на чужой половине поля. В последнее время мы часто развиваем атаки через левый фланг, где взаимодействуем Дуглас, Клаудиньо, Мост (Андрей Мостовой — «Известия») и я. Отсюда и такая точность передач. А вот с передачами в штрафную площадь у меня проблемы.

— Раньше было лучше?

— Не лучше. Просто надо над этим работать. Хорошо получаются прострелы. А именно подачи с фланга оставляют желать лучшего. Будем работать над этим. Надеюсь, прибавить в предстоящем сезоне в этом компоненте.

— Без Дзюбы и Сердара Азмуна такие подачи, наверное, придется делать по-другому?

— Особой разницы нет. Нужны открывания, чтобы находить, кому делать передачу.

— Вы сказали о владении мячом на чужой половине поля. С учетом превосходства «Зенита» по составу в РПЛ это понятно, а в еврокубках тренерский штаб требовал того же?

— Конечно, структура игры не должна меняться. И Сергей Богданович требует от нас одних и тех же вещей. Считаю, когда играли с «Бетисом», то у нас получалось. На мой вкус, это одна из наших лучших игр. Для меня точно самая лучшая. Провел полный матч, сыграл и в атаке, и в обороне. Взаимодействовали хорошо, играли в свой футбол.

— Когда наши команды вернутся в еврокубки после нынешнего бана, им долго придется вновь привыкать к тамошним скоростям, плотности?

— Думаю, привыкать не придется. Не нужно расстраиваться, потому что мы профессионалы. Нужно играть там, где есть возможность. Есть шанс прибавить в качестве игрока даже в чемпионате России. В моем возрасте главное играть.

— Нужен ли вам плотный календарь, как был при еврокубках? Чем заполнять календарную пустоту?

— Считаю, да — пусть будет много игр. Тот же Кубок РПЛ, который могут организовать. Понятно, что играть будем только против российских команд, но пока выбора нет. Плотный график не страшен и с учетом того, что зимой запланирована большая пауза в чемпионате России. В ноябре и декабре, во время чемпионата мира в Катаре, матчей национального первенства не будет.

— Четыре своих чемпионства при Семаке «Зенит» выигрывает с большим запасом, за два-четыре тура до конца. Часто команда выходит на поле с мыслью, что ее не остановить?

— Понятно, что нам говорят о концентрации перед каждым матчем. Конечно, случаются моменты, когда у тебя отрыв очков шесть, и ты начинаешь играть вничью или проигрывать тогда, когда был обязан выигрывать. Переживаем по этому поводу. Надеюсь, в следующем сезоне таких матчей будет гораздо меньше. Будем отдаваться по максимуму в каждом матче.

«Просыпаюсь и думаю: "Господи, что я сделал!"»

— В марте началась массовая миграция спортсменов из Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) в Telegram. Вы свой канал ведете очень активно.

— По настроению. Мне нравится выкладывать что-то в Telegram. Это легче и ближе к болельщикам. Комментарии у меня открыты, они всегда пишут. Я стараюсь иногда отвечать.

— Андрей Мостовой говорил, что отписался от вашего канала, потому что вы всех заспамили постами.

— В тот момент мы были в сборной. И там случилась ситуация, когда я попросил администратора, который вел канал, организовать конкурс: кто пришлет лучшее 15-секундное видео — получит мяч с моим автографом. И там такой спам был! Я с утра просыпаюсь — 50 видео-сообщений в телеге. Думаю: «Господи, что я сделал!» (смеется). После этого перестал делать всякие эти конкурсы. Сейчас просто выкладываю посты про свою жизнь и футбол.

— В ноябре вы впервые попали в заявку сборной России на матч. Сильно огорчает, что в этом году могли выходить в основе сборной, а из-за отстранения нашей страны все это откладывается?

— Не расстраиваюсь. Еще будет возможность доказать и показать себя в сборной России.

— Нужны ли сейчас вызовы в сборную России по типу мартовского сбора или товарищеской игры с молодежкой?

— Возможно, нужны, чтобы не забывать друг друга, отрабатывать взаимодействия. Понятно, что матчей нет. Вот сыграли с молодежкой. Неплохо потренировались неделю.

— Ваше первое попадание в заявку — это матч с Хорватией (0:1), в котором мы проиграли в концовке и не вышли напрямую на ЧМ. Как смотрелось все со скамейки?

— Огненный матч. Мне очень понравилось, потому что погода была еще такая — боевая, футбольная. Дождь шел. Желание выйти на поле и помочь команде было огромным. Не удалось, но я не расстроился, потому что это был первый вызов в сборную, знакомство с командой, с тренером. Дальше, когда в марте последовал второй вызов, стало намного легче. Я уже прошел адаптацию.

— В Хорватии Россия отбивалась весь матч, пропустила обидный автогол от Федора Кудряшова в концовке. Со стороны тяжелее на это смотреть, чем когда ты находишься на поле?

— Да, ты сидишь, нервничаешь, переживаешь. Тебе еще холодно, дует ветер. Желание было выскочить на поле. Жаль, что нельзя было попросить замену (смеется).

— Общались с Кудряшовым после того автогола?

— По поводу автогола я с ним не разговаривал. Не стал его трогать. Понятно, что поддержка нужна, но в таких случаях лучше всегда остаться наедине с собой.

— Вы видели со скамейки момент незадолго до автогола, когда Федор получил травму?

— Я видел, что у него дернулась мышца. Что он лег, а потом зачем-то встал. Видимо, хотел доиграть эпизод до конца, потому что вряд ли бы судьи свистнули остановку игры из-за его повреждения. И поэтому получился такой неприятный момент, хотя могли продержаться.

— К тому моменту замены уже были израсходованы, но, пока они оставались, главный тренер сборной Валерий Карпин не говорил вам разминаться, что возможен выход на поле вместо Кудряшова?

— Разминаться не требовали. У меня до матча была надежда, что могу выйти на замену. Тем более, в предыдущем матче с Кипром получил травму Сергей Терехов. Но было понятно, что начнет Федя. Потому что опытный игрок, и такой важный матч.

— Вы упомянули погоду. Было чувство, что с такой погодой мы должны отзащищаться, и нам может помешать лишь случайность?

— Да, могли. Если бы еще играли в свой футбол, а не выбивали мячи в пустоту. Все это психология.

— Кто для вас эталон крайнего защитника в мировом футболе?

— Марсело.

— Видели, как он сейчас прощался с мадридским «Реалом», из которого ушел после 15 лет в клубе?

— Да. А еще видел новость, что он может оказаться в РПЛ. Наверно, это шутка была, что им интересуются «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Нижний Новгород».

— Испугались потенциального конкурента на своей позиции?

— Если такого конкурента, то я только за.