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«Известия» показали кадры уничтожения позиций ВФУ артиллерийскими ударами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Даниил Левин 22 августа показал кадры уничтожения артиллерийскими ударами позиций вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике с коптера.

На кадрах заметно, как от выстрелов содрогается земля. В свою очередь беспилотники с высоты корректировали работу артиллерии. Военные уничтожили блиндажи и замаскированную военную технику ВФУ.

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Боевики также пытались сбить беспилотники. На видео попал момент, как националисты перебрались в другой жилой дом после уничтожения командного пункта.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 20 августа представил видео работы самоходных артиллерийских установок «Пион». На ролике 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка наносит удары по позициям вооруженных формирований Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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