Следствие по делу ректоров РАНХиГС и «Шанинки» завершено

Предварительное следствие по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау и Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева завершено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«МВД завершило предварительное следствие по делу Зуева, Мау и других фигурантов дела. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции, после этого они начнут знакомится с материалами дела», — сообщили агентству.

3 августа Тверской суд Москвы заменил меру пресечения для Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде. После этого 10 августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.

30 июня оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака. Ученому грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018-го по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

3 августа 2022-го ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве, дал изобличающие показания на не известных ранее фигурантов дела, полностью признал вину и возместил ущерб. Суд отпустил его под домашний арест.

По данным следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с Заком и Раковой с целью хищения денег вуза.