Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в «Останкино»

Церемония прощания с убитой журналисткой и политологом Дарьей Дугиной состоится 23 августа в здании московского телецентра «Останкино».

«Прощание состоится в «Останкино» 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», — передала пресс-служба телецентра в беседе с ТАСС.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

Накануне правоохранительные органы вынесли предположение, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Сотрудники ФСБ установили причастность к произошедшему украинских спецслужб. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая совместно с дочерью Софией Шабан присутствовала на фестивале «Традиция».

В ведомстве уточнили, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper.

После гибели дочери известный российский философ Александр Дугин попал в больницу и находится под наблюдением врача. Состояние пациента оценивается как стабильное.