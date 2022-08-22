Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Мир
Молния ударила в группу альпинистов в Греции
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана

Россияне в августе активно покупали новые легковые автомобили

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За третью неделю августа 2022 года россияне купили новых легковых автомобилей на 15% больше, чем за вторую. Об этом 22 августа сообщило агентство «Автостат».

Пошел на разгон: российский авторынок вернулся к росту
В июле было продано 32 тыс. машин в основном российских и китайских марок

По оценке специалистов, неделя с 15 по 21 августа 2022 года ознаменовалась ростом российского авторынка. Было куплено 9798 новых легковых автомобилей, что на 15% больше, чем за вторую неделю августа (с 8 по 14 число).

Как рассказали эксперты, на долю легковых машин пришлось 77,6% от всего объема рынка автомобильной техники.

Что касается остальных сегментов, то в России показали небольшой рост грузовики (+2%, до 1566 шт.). Легкие коммерческие автомобили, наоборот, незначительно просели (–0,3%, до 1087 шт.).

Сегмент автобусов за этот период упал на сразу на 13%, до 173 шт.

Всего же за третью неделю августа текущего года в России было куплено 12 624 единиц новой автомобильной техники — на 11% больше, чем неделей ранее.

16 августа «Автостат» сообщил, что в России 80% новых автомобилей импортного производства завозяится из Китая. Эксперты отметили, что в июле 2022 года в Россию было импортировано 25 тыс. легковых автомобилей. При этом доля новых машин составила лишь 32%, остальные — подержанные.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022