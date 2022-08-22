Россияне в августе активно покупали новые легковые автомобили

За третью неделю августа 2022 года россияне купили новых легковых автомобилей на 15% больше, чем за вторую. Об этом 22 августа сообщило агентство «Автостат».

По оценке специалистов, неделя с 15 по 21 августа 2022 года ознаменовалась ростом российского авторынка. Было куплено 9798 новых легковых автомобилей, что на 15% больше, чем за вторую неделю августа (с 8 по 14 число).

Как рассказали эксперты, на долю легковых машин пришлось 77,6% от всего объема рынка автомобильной техники.

Что касается остальных сегментов, то в России показали небольшой рост грузовики (+2%, до 1566 шт.). Легкие коммерческие автомобили, наоборот, незначительно просели (–0,3%, до 1087 шт.).

Сегмент автобусов за этот период упал на сразу на 13%, до 173 шт.

Всего же за третью неделю августа текущего года в России было куплено 12 624 единиц новой автомобильной техники — на 11% больше, чем неделей ранее.

16 августа «Автостат» сообщил, что в России 80% новых автомобилей импортного производства завозяится из Китая. Эксперты отметили, что в июле 2022 года в Россию было импортировано 25 тыс. легковых автомобилей. При этом доля новых машин составила лишь 32%, остальные — подержанные.