Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Мир
Молния ударила в группу альпинистов в Греции
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана

КТК сократил прокачку нефти из Казахстана по техническим причинам

0
Фото: ТАСС/Алексей Давыдов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК, с участием России и Казахстана) приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов. Об этом 22 августа говорится в сообщении на сайте компании.

Год большого дефицита: почему нехватка нефти никуда не денется
Ни один из крупных игроков рынка не хочет или не может увеличить добычу

Как уточняется, в составе Морского терминала КТК эксплуатируются три выносных причальных устройства (ВПУ).

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно», — отметили в компании.

Погрузка на Морском терминале КТК проводится только через ВПУ-3. Его использование позволит выполнить заявки отправителей грузов в сниженных объемах.

Трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести были обнаружены в августе в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатация ВПУ приостановлена до замены танков плавучести.

Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой 2021/22 года.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Политик также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022