КТК сократил прокачку нефти из Казахстана по техническим причинам

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК, с участием России и Казахстана) приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов. Об этом 22 августа говорится в сообщении на сайте компании.

Как уточняется, в составе Морского терминала КТК эксплуатируются три выносных причальных устройства (ВПУ).

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно», — отметили в компании.

Погрузка на Морском терминале КТК проводится только через ВПУ-3. Его использование позволит выполнить заявки отправителей грузов в сниженных объемах.

Трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести были обнаружены в августе в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатация ВПУ приостановлена до замены танков плавучести.

Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой 2021/22 года.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Политик также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.