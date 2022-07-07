Токаев отметил необходимость диверсификации поставок казахстанской нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба главы государства по итогам его выступления на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

«Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — приводит слова Токаева пресс-служба администрации президента.

5 июля районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток за нарушения плана ликвидации разливов. 24 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ведомство выявило порядка 100 нарушений на объектах КТК.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.