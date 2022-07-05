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КТК приостановит работу на 30 суток из-за экологических нарушений

Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток за нарушения плана ликвидации разливов. Об этом 5 июля сообщили в компании.

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«Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — проинформировали в консорциуме.

Там добавили, что Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда.

Отмечается, что компания обжалует решение.

24 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в кулуарах XIII Международного форума «Экология», что ведомство выявило порядка 100 нарушений на объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Проверку КТК инициировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после приостановки эксплуатации выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале.

20 марта в районе морского терминала КТК у берегов Новороссийска были зафиксированы аномальный шторм более 5 баллов и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. 22 марта КТК приостановил работу еще одного устройства — ВПУ-2 — из-за обнаружения критических повреждений шлангов. 23 марта отгрузка нефти была полностью остановлена в связи с выявленными и возможными повреждениями ВПУ.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

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