Росприроднадзор выявил около сотни нарушений на объектах КТК

Росприроднадзор выявил порядка 100 нарушений на объектах «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Об этом глава ведомства Светлана Радионова рассказала в кулуарах XIII Международного форума «Экология», который проходит в Москве.

«Насколько я помню, мы порядка 100 нарушений нашли у компании. Компания будет их обжаловать, безусловно. Не было ни одной проверки, которую бы компания не обжаловала за всё время нашего с ней диалога, — и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом», — заявила Родионова.

Проверку КТК инициировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после приостановки эксплуатации выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале, сообщает «Нефть и капитал».

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20 марта в районе морского терминала КТК у берегов Новороссийска были зафиксированы аномальный шторм более 5 баллов и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. 22 марта КТК приостановил работу еще одного устройства — ВПУ-2 из-за обнаружения критических повреждений шлангов. 23 марта отгрузка нефти была полностью остановлена в связи с выявленными и возможными повреждениями ВПУ.

28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз–Новороссийск на минимальной производительности. Прокачка нефти в штатном режиме и погрузка с двух ВПУ из трех возобновилась 23 апреля.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.