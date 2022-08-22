Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Как сообщил 22 августа дипломатический источник, ожидается, что будeт обсуждаться ситуация на Запорожской АЭС и пути урегулирования украинского кризиса.

«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», — цитирует источник «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что президент Турции намерен обсудить 22 августа детали своих переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны. На встрече под председательством Эрдогана также будут обсуждаться ситуация на Украине и «зерновой коридор».

6 августа Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Турецкий президент выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

В свою очередь президент Украины 18 августа, накануне визита Эрдогана во Львов, указал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

На это депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Джамаладин Гасанов 19 августа заявил «Известиям», что Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые требования, которые исходят от его «заокеанских хозяев». Гасанов обратил внимание, что на переговорах с турецким лидером и генсеком ООН Антониу Гутерришем украинский президент был озабочен проблемами бизнеса, но не простых людей или вопросом переговоров. Депутат указал на то, что Зеленский был также далек от темы прекращения огня.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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