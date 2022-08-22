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Эрдоган обсудит с кабмином детали своих переговоров с Путиным и Зеленским

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Фото: Global Look press/ Iranian Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник, 22 августа, детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны, который соберется в Бештепе. Об этом сообщил 22 августа гостелеканал TRT Haber.

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На встрече под председательством Эрдогана также будут обсуждаться ситуация на Украине и «зерновой коридор».

«Будут затронуты и события в экономике, и последняя ситуация в контртеррористических операциях на севере Ирака и в Сирии. Будут обсуждены переговоры Путиным и Зеленским. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что говоря о ситуации в экономике на первый план выйдут вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией в Турции.

Эрдоган провел переговоры во Львове с главой Украины и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 18 августа. На встрече обсуждались возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуация вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия.

19 августа сообщалось, что президент Турции во время переговоров во Львове предложил своему коллеге Владимиру Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь президент Украины накануне указал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

В то же время телеканал CNN Türk сообщил 18 августа, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина с Зеленским. По его информации, лидеры РФ и Украины теперь могут начать переговоры без предварительной подготовки дорожной карты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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