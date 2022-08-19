В ГД отреагировали на условие Зеленского для начала переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые требования, которые исходят от его «заокеанских хозяев». Об этом в пятницу, 19 августа, «Известиям» заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Джамаладин Гасанов.

Таким образом политик прокомментировал требование Зеленского о выводе российских сил с контролируемых территорий для начала переговоров с Москвой.

«Имеет ли смысл говорить с человеком, который вначале говорит о переговорах, а затем выдвигает заведомо невыполнимые требования. Мы все понимаем, что это требования, которые исходят от его заокеанских хозяев и он не может ослушаться их. Человек думающий о своей стране и своем народе, в сложившейся негативной, можно сказать катастрофической ситуации, для его страны, ищет выходы для прекращения огня», — сказал он.

Гасанов обратил внимание, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем украинский лидер был озабочен проблемами бизнеса, но не простых людей или вопросом переговоров. Депутат указал на то, что Зеленский был также далек от темы прекращения огня.

«А знаете, почему? Потому что там на передовой гибнут чужие для него люди. Ну и что, что они граждане Украины, они для него чужие», — отметил депутат.

Гасанов считает, что Зеленский недоговороспособен. Он назвал его пешкой, «которая мнит из себя короля, однако продолжает делать то, что ему говорят его хозяева».

Ранее, 18 августа, турецкий телеканал A Haber рассказал, что Эрдоган на встрече во Львове хочет предложить Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с Россией договориться якобы невозможно. По его словам, переговорный процесс возможен только при условии нескольких важных тактических поражений РФ.

В то же время телеканал CNN Türk сообщил, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина с Зеленским. По его информации, лидеры РФ и Украины теперь могут начать переговоры без предварительной подготовки дорожной карты.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.