Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что во время визита в Канаду он собирается договориться о поставках в Германию «важного сырья» вместо российского. Заявление об этом он сделал 22 августа по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.

«Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества», — указал канцлер.

Шольц также добавил, что Германия хочет особенно тесно взаимодействовать с Канадой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода и намерена подписать соглашение о тесной кооперации в данной области. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа и таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит в Германию.

Канцлер ФРГ находится с визитом в Канаде, который продлится до 23 августа. Там он встретится с премьер-министром Джастином Трюдо. Как сообщала 14 августа пресс-служба канадского кабмина, на встрече будут также затронуты ситуация на Украине и вопросы европейской и энергетической безопасности.

17 августа агентство Bloomberg указало, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.