В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего

Первый случай обезьяньей оспы у несовершеннолетнего был зафиксирован в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители департамента здравоохранения штата в сводке от 17 августа.

По данным ведомства, среди 192 заболевших в этот день один не достиг совершеннолетия. Его возраст не уточняется.

В последующие дни информации о новых случаях заражения детей не появлялось.

Впервые аналогичные обращения были зарегистрированы на территории США в начале июля. Предположительно, контакт пациентов с носителями вируса произошел в домашних хозяйствах.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о 14 115 подтвержденных случаях оспы обезьян по всей стране. В Нью-Йорке фиксируется самое высокое число зараженных среди всех штатов с 2744 подтвержденными случаями.

17 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

4 августа в США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировано 6,6 тыс. заболевших. В отдельных районах страны уже действует режим ЧС. 29 июля об этом было объявлено в городе Сан-Франциско и штате Нью-Йорк.

До этого, 3 августа, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о 15,5 тыс. зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Подавляющее число заболевших было выявлено в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

23 июля ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. С тех пор новых случаев на территории страны выявлено не было.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.