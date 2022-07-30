В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян до 28 августа. Информация об этом появилась на сайте администрации штата в пятницу, 29 июля.

«В настоящее время в Нью-Йорке наблюдается один из самых высоких показателей передачи инфекции в стране: по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1383 случая заболевания», — говорится в заявлении.

Хокул добавила, что каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян приходится на штат Нью-Йорк.

Накануне сообщалось, что в США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639.

Так, 29 июля мэр города Сан-Франциско в американском штате Калифорния Лондон Брид ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с активным распространением оспы обезьян.

Американская Politico со ссылкой на источники 27 июля сообщала, что к концу недели администрация США объявит в стране чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян. О необходимости объявления ЧС ранее сообщали эксперты ВОЗ.

Так, гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля сообщил, что ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Вакцинировать следует целенаправленно высокорисковые группы граждан — тех, кто контактировал с больным, медработников, лаборантов.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение она объяснила тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.