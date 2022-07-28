США стали мировым лидером по числу заболевших оспой обезьян

В США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639. Прежний антирекорд в 3738 случаев заражения принадлежал Испании, пишет 28 июля Daily Mail.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили , что резкий скачок заболеваемости мог быть связан с увеличением количества тестов после того, как пропускная способность была увеличена с 10 тыс. до 80 тыс. мазков в неделю.

Наиболее пострадавшими регионами пока являются Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. Нью-Йорк остается эпицентром вспышки, причем большинство случаев заболевания выявлены на мужчин гомосексуальной ориентации. В этой связи власти Нью-Йорка обратились ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложением переименовать оспу обезьян на более толерантное название, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

Американская Politico со ссылкой на источники 27 июля сообщала, что к концу недели администрация США объявит в стране чрезвычайную ситуацию (ЧС) в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян. О необходимости объявления ЧС ранее сообщали эксперты ВОЗ.

Это позволит системе здравоохранения страны, где произошла ЧС, предпринять ряд особых действий, включая доступ к дополнительным деньгам, назначение персонала для борьбы с заболеванием и его распространением.

Представитель Белого дома заявил газете, что на данный момент никаких новостей по данному вопросу не поступало. Предположительно, утром 28 июля состоится пресс-конференция министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бессера.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля сообщил, что организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Вакцинировать следует целенаправленно высокорисковые группы граждан: тех, кто контактировал с больным, медработников, лаборантов.

25 июля газета The Washington Post сообщила о рассмотрении в администрации США возможности ввести режим ЧС в стране из-за оспы обезьян. При этом введению ЧС также препятствуют сложности во внутренней политике, из-за которых внимание администрации Байдена сфокусировано на других вопросах, в частности проблеме изменения климата, отметила газета.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение она объяснила тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).