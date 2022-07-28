В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

Власти Нью-Йорка обратились ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложением переименовать «оспу обезьян» на более толерантное название, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих. Об этом сообщает газета Le Monte 27 июля.

«Эта терминология также уходит корнями в расистскую историю и болезненна для цветных общин», — приводятся в публикации слова комиссара здравоохранения города Нью-Йорка Ашвина Васана в письме главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

По мнению чиновника, название «оспа обезьян» может возродить у этнических и сексуальных меньшинств память о расистских оскорблениях, что впоследствии может привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за медицинской помощью.

25 июля появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за оспы обезьян.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение он объяснил тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).