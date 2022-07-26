В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом 25 июля рассказала газета The Washington Post.

Белый дом начал рассматривать такой шаг после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, передает издание. В самих США было зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заражения вирусом, из которых двое, подтвержденных 22 июля, — это дети.

Сторонники введения режима ЧС в Америке полагают, что эта мера поможет правительству страны «преодолевать бюрократические препоны» и собрать данные о распространении вируса. С другой стороны, несколько собеседников издания заявили о том, что подобного рода меры носят больше символический характер и фактически не решат действительные проблемы, в том числе с вакцинами.

Кроме того, отмечает издание, введению ЧС также препятствуют сложности во внутренней политике США, из-за которых внимание администрации Байдена сфокусировано на других вопросах, в частности проблеме изменения климата.

«Я не могу не задаться вопросом, не объясняется ли отчасти задержка [в реагировании на вспышку обезьяньей оспы] тем, что наши кадры общественного здравоохранения настолько истощены. Все, кто может работать над эпидемиологией или отслеживанием контактов, уже делают это для COVID-19», — прокомментировала ситуацию врач скорой помощи и академический декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни, добавив, что медленный доступ к тестированию, лечению и вакцинам для граждан США стали фиаско для американского правительства.

23 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение он объяснил тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).