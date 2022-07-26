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В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

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Фото: Global Look Press/XinHua/Michael Nagle
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом 25 июля рассказала газета The Washington Post.

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Белый дом начал рассматривать такой шаг после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, передает издание. В самих США было зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заражения вирусом, из которых двое, подтвержденных 22 июля, — это дети.

Сторонники введения режима ЧС в Америке полагают, что эта мера поможет правительству страны «преодолевать бюрократические препоны» и собрать данные о распространении вируса. С другой стороны, несколько собеседников издания заявили о том, что подобного рода меры носят больше символический характер и фактически не решат действительные проблемы, в том числе с вакцинами.

Кроме того, отмечает издание, введению ЧС также препятствуют сложности во внутренней политике США, из-за которых внимание администрации Байдена сфокусировано на других вопросах, в частности проблеме изменения климата.

«Я не могу не задаться вопросом, не объясняется ли отчасти задержка [в реагировании на вспышку обезьяньей оспы] тем, что наши кадры общественного здравоохранения настолько истощены. Все, кто может работать над эпидемиологией или отслеживанием контактов, уже делают это для COVID-19», — прокомментировала ситуацию врач скорой помощи и академический декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни, добавив, что медленный доступ к тестированию, лечению и вакцинам для граждан США стали фиаско для американского правительства.

23 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение он объяснил тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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