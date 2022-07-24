Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Река Бзугу вышла из берегов после сильного ливня в Сочи
Мир
Самолет Mahan Air совершил вынужденную посадку в Тегеране
Спорт
На Кубке России по водно-моторному спорту участник сломал позвоночник
Мир
Захарова анонсировала встречу Лаврова с властями Египта 24 июля
Мир
Стало известно о состоянии заболевшего оспой обезьян россиянина
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет
Спорт
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
Мир
В МИД Турции вызвали шведского дипломата
Мир
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сюжет:

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышка заболеваемости обезьяньей оспой признана чрезвычайной ситуацией. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Шире вдруг: ВОЗ обсуждает введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян
Экспертов организации беспокоят ограниченные запасы вакцин от этой болезни

Свое решение он объяснил тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

«Риск [распространения] оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ уточнил, что шанс возникновения препятствий в международных передвижениях, связанных с заболеванием, на данный момент остается низким.

Позже в этот день специалисты Роспотребнадзора оценили ситуацию с оспой обезьян в РФ. Сообщается, что ведомство принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. В ведомстве сообщили, что в России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, при этом ситуация находится на строгом контроле.

20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

Между тем вирусолог Анатолий Альтштейн 18 июля сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022