ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Вспышка заболеваемости обезьяньей оспой признана чрезвычайной ситуацией. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Свое решение он объяснил тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

«Риск [распространения] оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ уточнил, что шанс возникновения препятствий в международных передвижениях, связанных с заболеванием, на данный момент остается низким.

Позже в этот день специалисты Роспотребнадзора оценили ситуацию с оспой обезьян в РФ. Сообщается, что ведомство принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. В ведомстве сообщили, что в России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, при этом ситуация находится на строгом контроле.

20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

Между тем вирусолог Анатолий Альтштейн 18 июля сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).