ВОЗ пока не рекомендовала массовую вакцинацию против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян», — сказал он на брифинге.

Ранее, 25 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в РФ крайне невелики. Она подчеркнула, что единственный случай завоза инфекции в страну был купирован и не получил распространения.

До этого, 23 июля, Роспотребнадзор сообщил, что состояние российского пациента, у которого выявили болезнь, не вызывает опасений.

В тот же день Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он отметил, что она представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.

1 июня доктор биологических наук Петр Чумаков заявил в пресс-центре «Известий», что для представителей ЛГБТ-сообщества существует реальная угроза оспы обезьян. По его словам, давать специальные рекомендации преждевременно, но пока большое число случаев оспы обезьян зафиксировано именно среди людей с нетрадиционной ориентацией.