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ВОЗ пока не рекомендовала массовую вакцинацию против оспы обезьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян», — сказал он на брифинге.

Ранее, 25 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в РФ крайне невелики. Она подчеркнула, что единственный случай завоза инфекции в страну был купирован и не получил распространения.

До этого, 23 июля, Роспотребнадзор сообщил, что состояние российского пациента, у которого выявили болезнь, не вызывает опасений.

В тот же день Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он отметил, что она представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.

1 июня доктор биологических наук Петр Чумаков заявил в пресс-центре «Известий», что для представителей ЛГБТ-сообщества существует реальная угроза оспы обезьян. По его словам, давать специальные рекомендации преждевременно, но пока большое число случаев оспы обезьян зафиксировано именно среди людей с нетрадиционной ориентацией.

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