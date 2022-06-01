Вирусолог заявил об угрозе обезьяньей оспы для ЛГБТ-сообщества

Для представителей ЛГБТ-сообщества существует реальная угроза оспы обезьян. Об этом заявил в среду, 1 июня, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта доктор биологических наук Петр Чумаков в пресс-центре «Известий».

По мнению Чумакова, давать специальные рекомендации преждевременно, но пока большое число случаев оспы обезьян зафиксировано именно среди людей нетрадиционной ориентации.

«По крайней мере в популяции людей нетрадиционной ориентации есть уже реальные угрозы. Вполне может быть, что это перейдет и на других людей», — сказал вирусолог.

Кроме того, доктор биологических наук рассказал, какие меры предосторожности должны проявлять туристы во время вспышки оспы обезьян — соблюдать гигиену рук (а лучше всего избегать каких-то тесных контактов с людьми).

Петр Чумаков подчеркнул, что к этой инфекции необходимо относиться серьезно.

Также в этот день Чумаков рассказал о тревожных обстоятельствах текущей вспышки оспы обезьян в мире. Так, по его словам, тревожит возможность инфекции адаптироваться к тому, чтобы курсировать среди людей. Он отметил, что раньше источником инфекции были животные из Африки, теперь вирус получил возможность распространяться среди людей.

Специалист уточнил, что первые проявления вируса неспецифичны: температура и головная боль. Отличительными чертами оспы обезьян являются присутствие лимфаденита и характерные высыпания.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн 1 июня сообщал, что летальность от оспы обезьян чаще всего связана с осложнениями заболевания в результате отсутствия лечения. Он добавил, что вирус передается воздушно-капельным путем, однако он малозаразный: для передачи необходим длительный контакт лицом к лицу.

По мнению вирусолога, угрозы для пандемии в настоящее время нет.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также отметила, что риск завоза оспы обезьян в Россию существует, однако на данный момент таких случаев нет.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.