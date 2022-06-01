Биолог назвал два тревожных признака текущей вспышки оспы обезьян в мире

Нынешняя вспышка оспы обезьян в мире отличается от той, что была раньше, текущая ситуация имеет два тревожащих обстоятельства. Об этом 1 июня заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в пресс-центре «Известий».

Так, по его словам, теперь этот вирус приобрел возможность распространяться среди людей, тогда как ранее источником инфекции были животные из Африки. Тревожит возможность инфекции адаптироваться к тому, чтобы курсировать среди людей, подчеркнул специалист.

Как указал Чумаков, сейчас существует реальная угроза распространения оспы обезьян по миру и на это указывает наличие инфекции уже в 27 странах. При этом большое число случаев оспы обезьян зафиксировано у людей нетрадиционной ориентации.

Специалист уточнил, что первые проявления вируса не специфичны: температура и головная боль. Отличительными чертами оспы обезьян являются присутствие лимфаденита и характерные высыпания.

В свою очередь профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что летальность от оспы обезьян чаще всего связана с осложнениями заболевания в результате отсутствия лечения. Так, к числу серьезных осложнений болезни относятся сепсис и бактериальная пневмония, требующие антибактериальной терапии.

Как уточнил Альтштейн, вирус передается воздушно-капельным путем, однако он мало заразный — для передачи необходим длительный контакт лицом к лицу.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии. В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено.