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Вирусолог объяснил осложнениями летальные исходы из-за оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн: случаи смерти из-за оспы обезьян связаны с осложнениями в виде сепсиса и пневмонии
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Фото: ТАСС/Zuma
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Летальность от оспы обезьян чаще всего связана с осложнениями заболевания в результате отсутствия лечения. Об этом 1 июня заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Человек умирает не столько от этой болезни, сколько от осложнений. Могут возникнуть сепсис и бактериальная пневмония, здесь нужны антибиотики. Если этого не делать, возможны летальные исходы. В России и Европе летальные случаи, думаю, будут минимальны», — сказал специалист в ходе пресс-конференции «Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия», которая состоялась в пресс-центре «Известий».

Как уточнил Альтштейн, вирус передается воздушности-капельными путем, однако он мало заразный: для передачи необходим длительный контакт лицом к лицу. Также он указал на отсутствие данных о том, что люди нетрадиционной ориентации более подвержены риску получить инфекцию.

По мнению вирусолога, угрозы для пандемии в настоящее время нет.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в свою очередь отметила, что риск завоза оспы обезьян в Россию существует, однако на данный момент таких случаев нет.

По ее словам, для снижения риска распространения инфекции в РФ осуществляется ряд мер на границе: проводятся термометрия на борту пребывающих судов и анкетирование прибывших пассажиров. В случае соответствующих подозрений пассажир повергается углубленному осмотру.

При этом Пшеничная подчеркнула, что в особой группе риска находятся дети. Специалист заверила, что вакцина от натуральной оспы защищает и от оспы обезьян, но необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.

На пресс-конференции также выступил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, который указал на реальную угрозу распространения оспы обезьян по миру. По его словам, нынешняя вспышка заболевания в мире отличается. Так, теперь этот вирус приобрел возможность распространяться среди людей, что не может не вызывать тревогу.

Накануне, 31 мая, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на отсутствие полной уверенности в возможности сдержать масштабное распространение оспы обезьян. По его словам, необходимо сократить контакты и изолировать заболевших в течение инфекционного периода для препятствования распространению инфекции.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

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