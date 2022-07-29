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В Сан-Франциско ввели режим ЧС из-за масштабного распространения оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Мэр города Сан-Франциско в американском штате Калифорния Лондон Брид ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с активным распространением оспы обезьян. Информацию она опубликовала 29 июля в своем блоге на платформе Medium.

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«Сан-Франциско сообщил о своем первом случае оспы обезьян 3 июня, и с тех пор число случаев продолжает расти. Считается, что риск населению в целом от этого вируса невысок, поскольку это не та болезнь, которая легко распространяется по воздуху, как COVID-19. Однако это первый случай, когда она распространилась сразу во многих странах, и мы наблюдаем рост случаев в Сан-Франциско», — написала градоначальница.

По ее словам, региональный департамент общественного здравоохранения опирается на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об объявлении чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.

Накануне сообщалось, что в США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639.

Наиболее пострадавшими регионами пока являются Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. Нью-Йорк остается эпицентром вспышки, причем большинство случаев заболевания выявлено среди мужчин гомосексуальной ориентации. В этой связи власти Нью-Йорка обратились ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложением переименовать оспу обезьян на более толерантное название, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

Американская Politico со ссылкой на источники 27 июля сообщала, что к концу недели администрация США объявит в стране чрезвычайную ситуацию (ЧС) в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян. О необходимости объявления ЧС ранее сообщали эксперты ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля сообщил, что организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Вакцинировать следует целенаправленно высокорисковые группы граждан — тех, кто контактировал с больным, медработников, лаборантов.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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