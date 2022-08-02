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Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 2 августа в комитете по здравоохранению города.

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«Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ», — отметили в ведомстве.

Мужчину выписали 22 июля. 20 июля у пациента прошел инкубационный период.

Новых случаев оспы обезьян в России на настоящий момент не выявлено.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре рассказали, что при тяжелом течении оспы обезьян у заболевшего может развиться воспаление головного мозга (энцефалит), а при генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис.

Поскольку высыпания появляются и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности пневмония.

1 августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян. 29 июля стало известно, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян до 28 августа. Отмечалось, что на штат приходится каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян.

28 июля сообщалось, что в США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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