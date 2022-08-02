В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян. Об этом сообщается 1 августа на сайте главы региона.

«Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, используя наше надежное тестирование, отслеживание контактов и партнерские отношения с сообществами, укрепленные во время пандемии, чтобы гарантировать, что мы сосредоточим внимание на тех, кто подвергается наибольшему риску, для вакцин, лечения и охвата», — приводятся в заявлении слова Ньюсома.

Отмечается, что прокламация, оглашенная губернатором, позволяет расширить усилия по вакцинации. В частности, позволяет персоналу Службы неотложной медицинской помощи (EMS) вводить вакцины против оспы обезьян, одобренные регулятором, «аналогично законодательному разрешению, недавно принятому для фармацевтов на введение вакцин».

В сообщении добавляется, что штат действует, основываясь на опыте пандемии коронавируса. Калифорния уже получила более 61 тыс. доз вакцины от оспы обезьян.

Ранее, 29 июля, стало известно, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян до 28 августа. Отмечалось, что на штат приходится каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян.

В тот же день в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния Лондон Брид был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с активным распространением оспы обезьян.

28 июля сообщалось, что в США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639.

Американская Politico со ссылкой на источники 27 июля сообщала, что к концу недели администрация США объявит в стране чрезвычайную ситуацию (ЧС) в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян. О необходимости объявления ЧС ранее сообщали эксперты ВОЗ.

Между тем эпидемиологи и инфекционисты, опрошенные «Известиями», заявили 22 июля, что распространение оспы обезьян не дойдет до масштаба пандемии, поскольку заболевание имеет низкую заразность и невысокий уровень летальности, считают они.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.