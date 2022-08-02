В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия оспы обезьян

При тяжелом течении оспы обезьян у заболевшего может развиться воспаление головного мозга (энцефалит), а при генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис. Об этом «Известиям» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Осложнения оспы обезьян могут включать вторичные бактериальные инфекции, — рассказала эксперт Роспотребнадзора. — Это происходит в том случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий, особенно высоки риски при обильных высыпаниях».

Поскольку высыпания появляются и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности, пневмония, сообщила Пшеничная.

На коже после перенесенной инфекции могут остаться рубцы, гиперпигментация или, наоборот, гипопигментация. При этом у детей заболевание протекает тяжелее и осложнения развиваются чаще. Люди с ослабленным иммунитетом (особенно ВИЧ-инфицированные) также имеют более высокий риск развития тяжелой формы заболевания.

«Во время вспышки в Нигерии в 2017-2018 годах четверо из семи человек, умерших от обезьяньей оспы, были ВИЧ-инфицированными. Беременные женщины болеют более тяжело, есть случаи передачи инфекции от матери ребенку», — предупредила Наталья Пшеничная.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. С конца прошлой недели сообщалось о пяти случаях смерти от заболевания.

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В активной язве: как оспа обезьян приводит к сепсису и пневмонии