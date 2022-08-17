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В ВОЗ заявили о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
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На сегодняшний день в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Об этом заявил 17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«В настоящее время зарегистрировано 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах. Умерли 12 человек. Большинство случаев было зарегистрировано в Европе», — сказал он в ходе пресс-конференции.

4 августа в США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировано 6,6 тыс. заболевших. В отдельных районах страны уже действует режим ЧС. 29 июля об этом было объявлено в городе Сан-Франциско и штате Нью-Йорк.

3 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о 15,5 тыс. зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Подавляющее число заболевших было выявлено в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

23 июля ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. С тех пор новых случаев на территории страны выявлено не было.

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