В ВОЗ заявили о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах

На сегодняшний день в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Об этом заявил 17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время зарегистрировано 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах. Умерли 12 человек. Большинство случаев было зарегистрировано в Европе», — сказал он в ходе пресс-конференции.

4 августа в США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировано 6,6 тыс. заболевших. В отдельных районах страны уже действует режим ЧС. 29 июля об этом было объявлено в городе Сан-Франциско и штате Нью-Йорк.

3 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о 15,5 тыс. зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Подавляющее число заболевших было выявлено в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

23 июля ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. С тех пор новых случаев на территории страны выявлено не было.