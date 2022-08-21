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В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
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В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Об этом 21 августа заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

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«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы. По имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — сказал он «РИА Новости».

Шеремет допустил, что атака беспилотников может осуществляться под кураторством западных спецслужб с целью отследить место расположения и проверить на прочность систему противовоздушной обороны Крыма. Депутат попросил жителей региона не снимать и не выкладывать в социальные сети работу системы ПВО.

Ранее, 20 августа, в Севастополе сработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем ПВО.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Системы ПВО также сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно, это был БПЛА. Многие из горожан слышали хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. Все цели были поражены.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских БПЛА минимален и нанести большой ущерб они не могут.

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