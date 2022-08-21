В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Об этом 21 августа заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.
«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы. По имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — сказал он «РИА Новости».
Шеремет допустил, что атака беспилотников может осуществляться под кураторством западных спецслужб с целью отследить место расположения и проверить на прочность систему противовоздушной обороны Крыма. Депутат попросил жителей региона не снимать и не выкладывать в социальные сети работу системы ПВО.
Ранее, 20 августа, в Севастополе сработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем ПВО.
В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.
Системы ПВО также сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно, это был БПЛА. Многие из горожан слышали хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. Все цели были поражены.
До этого, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.
Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских БПЛА минимален и нанести большой ущерб они не могут.