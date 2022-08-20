Попавший в крышу штаба ЧФ беспилотник сбили прямо над зданием

БПЛА, прилетевший в крышу штаба Черноморского флота утром в субботу, 20 августа, сбили прямо над зданием. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник был отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал он в Telegram-канале.

Попытка атаки произошла ранее в этот день. Как рассказал Развожаев, «над бухтой работали стрелковым оружием», однако сбить дрон не удалось.

Значительных повреждений зданию штаба нет, никто не пострадал. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Накануне вечером Развожаев сообщил о срабатывании по цели системы противовоздушной обороны (ПВО) региона. Предположительно, это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА).