В крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник

В крышу штаба Черноморского флота утром в субботу, 20 августа, прилетел беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что на месте работают экстренные службы. Местных жителей губернатор призвал сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Накануне вечером Развожаев сообщил о срабатывании по цели системы противовоздушной обороны (ПВО) региона. Предположительно это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА).