Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Путин отметил роль выборов в развитии демократической системы в РФ
Туризм
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз российским туристам
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Туризм
Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) региона сработали по цели. Предположительно это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил он 19 августа в своем Telegram-канале.

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам
На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

«Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», — написал губернатор.

Ранее, 18 августа, Развожаев рассказал о том, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.

Также в четверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022