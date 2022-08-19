Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) региона сработали по цели. Предположительно это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил он 19 августа в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», — написал губернатор.

Ранее, 18 августа, Развожаев рассказал о том, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.

Также в четверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.