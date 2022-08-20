Система ПВО сработала в Севастополе

В Севастополе снова сработала система ПВО, сообщил в субботу, 20 августа, губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем противовоздушной обороны.

«В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Системы ПВО также сработали в Севастополе и накануне. По словам губернатора, предположительно это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. Все цели были поражены.

Ранее, 18 августа, Развожаев рассказал что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Власти Крыма считают, что цель атак украинских беспилотников на полуостров не военная, а психологическая. Как отметил 20 августа Крючков, заряд украинских БПЛА минимален и нанести большой ущерб они не могут.