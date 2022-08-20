Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион

Цель атак украинских беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Об этом 20 августа заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал он в Telegram-канале.

Крючков добавил, что лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а о подозрительных людях, фактах и находках — сообщать в соответствующие органы.

В этот день сообщалось, что на западе Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Накануне вечером Развожаев сообщил о срабатывании по цели системы ПВО региона. Предположительно, это был беспилотный летательный аппарат.