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Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Цель атак украинских беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Об этом 20 августа заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

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«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал он в Telegram-канале.

Крючков добавил, что лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а о подозрительных людях, фактах и находках — сообщать в соответствующие органы.

В этот день сообщалось, что на западе Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Накануне вечером Развожаев сообщил о срабатывании по цели системы ПВО региона. Предположительно, это был беспилотный летательный аппарат.

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