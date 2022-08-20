Система ПВО сработала на западе Крыма, цель поражена. Об этом 20 августа сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в своем Telergram-канале.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся.

В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Накануне вечером Развожаев сообщил о срабатывании по цели системы противовоздушной обороны (ПВО) региона. Предположительно, это был беспилотный летательный аппарат.