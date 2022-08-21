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The Guardian заявил о риске гражданской войны в США

The Guardian: США могут быть на грани гражданской войны из-за роста недоверия к демократии
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Фото: Global Look Press/Chuck Liddy
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Рост недоверия к политике демократов в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этом 20 августа пишет британская газета The Guardian.

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Отмечается, что с января 2020 года продажи оружия в стране резко возросли, возникший ажиотаж не стихает.

Как выяснили в Калифорнийском исследовательском центре по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, это связано с тем, что многие американцы живут в ожидании гражданской войны.

«В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в том числе со смертельным исходом, для достижения политических целей», — приводятся слова основателя исследовательского центра Гарена Уинтемьюта.

Уточняется, что в США каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, около 40% опрошенных американцев пожелали иметь более сильного лидера страны.

Между тем, отмечается, что большое количество людей, ожидающих гражданской войны, говорят, что она лишь «отчасти вероятна». При этом половина населения, рассматривая такую ​​возможность, отражает падение доверия большого числа американцев к системе правления, против которой выступает значительная часть Республиканской партии.

17 августа результаты социологического опроса The Economist совместно с YouGov показали, что больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена. Лишь 40,23% опрошенных одобряют политику действующего лидера.

Ранее, 16 июля, в Newsweek говорилось, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если Демократическая партия потеряет по итогам промежуточных выборов в ноябре контроль над конгрессом.

Как выяснила обозреватель Fox News Томи Ларен, демократическая партия США планирует избавиться от президента Джо Байдена по завершении ноябрьских промежуточных выборов. Она отметила, что демократы собираются подождать до ноября, и, если они буду проигрывать, обвинят в этом действующего президента.

25 июня в США президент Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого американский лидер, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской конституции.

Тем не менее, портал Gun Violence Archive, который ведет статистку подобных происшествий сообщал позже в июле, что с января текущего года в США произошло 400 инцидентов со случаями массовой стрельбы. Это те случае, в каждом из которых были убиты четыре и более человек.

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