Байдену вновь предрекли импичмент при провале демократов на выборах

Американскому президенту Джо Байдену может грозить импичмент, если Демократическая партия потеряет по итогам промежуточных выборов в ноябре контроль над конгрессом. Материал об этом 16 июля появился в Newsweek.

В публикации напомнили, что еще в январе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что для импичмента Байдену будет «множество оснований», а в апреле представитель республиканцев Кен Бак сообщил, что судебный комитет палаты представителей «проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент».

При этом почетный профессор правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джон Оуэнс предположил, что демократам всё же удастся сохранить палату представителей и сенат в ноябре.

«Если предположить, что республиканцы захватят одну или обе палаты, весьма вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент», — заявил он.

«Импичмент всё чаще становится своего рода рутинной частью сверхпартийной динамики в Вашингтоне, а не — как предполагалось — чрезвычайно редким явлением, применимым только к самым вопиющим действиям», — пояснил профессор.

Отмечается, что республиканцы палаты представителей уже заявили о готовности начать расследования по целому ряду вопросов, включая сына Байдена Хантера и вывод американских войск из Афганистана. Эти расследования потенциально могут стать основанием для импичмента.

Уточняется, что решение об импичменте может быть принято большинством голосов в палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в сенате. Этого никогда не случалось, и маловероятно, что республиканцы получат для этого необходимое количество мест.

При этом экс-президент Дональд Трамп дважды подвергался импичменту — в 2020 и 2021 годах, и оба раза сенат оправдал его. Однако ничто не мешает палате представителей, возглавляемой республиканцами, голосовать по статьям об импичменте, даже если шансов на обвинительный приговор мало.

Президенту США уже не раз предрекали импичмент. Так, в мае обозреватель The Spectator Фредди Грэй заявил, что Республиканская партия может объявить импичмент на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране.

В апреле в палате представителей призвали объявить импичмент после рукопожатий с «воздухом». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что после инцидента ей невероятно стыдно, что Байден руководит страной.

Также в апреле американский телеведущий Такер Карлсон воззвал к тому, чтобы хоть кто-то вспомнил о 25-й поправке к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности, и акцентировал внимание на том, что так больше продолжаться не может. Он подчеркнул, что Америка переживает момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.

В июне экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность президента США, указав на частые оплошности в качестве доказательства того, что Байден ментально нездоров.

79-летний Байден является самым возрастным президентом в истории США. Он часто допускает оговорки, теряется в пространстве, спотыкается, что регулярно вызывает недовольство американцев. Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.