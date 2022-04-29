Ведущий Fox News призвал отстранить Байдена от власти

Накачивание Украины оружием привело к серьезным проблемам для экономики и обороны Америки, тем временем президент США Джо Байден не осознает опасность положения дел. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News американский телеведущий Такер Карлсон.

Он уверен, что Вашингтон отправил Киеву так много оружия, что теперь ощутил его нехватку: в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Однако 28 апреля Байден призвал конгресс выделить на помощь Украине дополнительные $33 млрд. По словам Карлсона, эта сумма намного больше той, которую просил бывший президент США Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой.

Тем временем, отметил ведущий, экономическая ситуация становится всё хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией. Так, 14 апреля сообщили, что в США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

По словам Карлсона, в этой ситуации еще больше пугает поведение американского лидера. Телеведущий напомнил, как запинаясь и усмехаясь, президент США рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов.

Помимо этого, он воззвал к тому, чтобы хоть кто-то вспомнил о 25-й поправке к конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности, и акцентировал внимание на том, что так больше продолжаться не может.

«Мы рассчитываем, что у этого человека (президента США. — Ред.) достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть», — отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что США переживают момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.

22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон и предложил называть себя Джо Биденом.

11 апреля глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательствам своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера страны на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал мужем первой леди. Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.