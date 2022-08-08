В США количество случаев массовой стрельбы с начала года достигло 400

Начиная с января текущего года в США произошло 400 инцидентов со случаями массовой стрельбы. Об этом сообщил 8 августа портал Gun Violence Archive, который ведет статистку подобных происшествий.

«Произошло 400 перестрелок, когда было ранено или убито более четырех человек», — указано в аккаунте портала в Twitter.

Подчеркивается, что только за последние выходные в различных штатах произошли семь случаев массовой стрельбы.

19 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов следили за действиями активного стрелка в городе Гэйлсберг (штат Мичиган, США). При этом полицейские не давали комментариев насчет ситуации даже по окончании наблюдения.

Накануне вице-президент страны Камала Харрис заявила, что оружия в США больше, чем самих американцев. При этом, по словам Харрис, темнокожие люди составляют 13% населения США, но подавляющее большинство жертв вооруженных нападений составляют именно они.

Ранее, 14 мая, 18-летний молодой человек на основе своей расовой ненависти устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек. Вывод о его расовой нетерпимости сделали следователи, так как большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Джо Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской конституции.

Вторая поправка к американской конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.