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Опрос показал неодобрение американцами внешней политики Байдена

The Economist: больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs - CNP
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Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса The Economist совместно с YouGov, результаты которого были опубликованы в среду, 17 августа.

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Отмечается, что из 50,47% респондентов, которые не поддерживают внешнеполитический курс американского лидера, 36,7% выступают резко против, а 13,77% — частично.

При этом 40,23% одобряют политику Байдена, однако всего 15,68% полностью согласны с ней.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних американцев. Погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что психическое состояние президента США вызывает обеспокоенность у 59% американцев.

Накануне член палаты представителей, республиканец Энди Биггс заявил, что при Байдене американцы не свободны, его режим ведет страну к рабству.

До этого, 18 июля, опрос Morning Consult показал, что избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Между тем член палаты представителей Кэролин Мэлони 13 августа заявила в интервью The New York Times, что Байден не планирует баллотироваться на второй срок.

Вместе с тем в июне администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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