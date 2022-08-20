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На Украине заявили о возможности компенсировать поставки газа по СП

Оператор ГТС Украины заявил о возможности компенсировать перебои в поставках газа по «Северному потоку»
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Компенсировать перебои в работе «Северного потока – 1» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. Соответствующую позицию озвучил 19 августа Оператор ГТС Украины (ОГТСУ).

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«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Отмечается, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы.

Уточняется, что Киев предлагает использовать газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал — Европа.

18 августа российская компания «Газпром» предупредила, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, добавили в пресс-службе компании.

18 августа член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил «Известиям», что власти Германии должны сделать всё, чтобы турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» была доставлена ​​на место использования и немедленно введена в эксплуатацию. Он отметил, что ФРГ платит высокую цену за происходящее.

Поставки газа в Германию упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в Россию.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

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