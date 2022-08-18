В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию

Правительство ФРГ должно сделать всё, чтобы турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» (СП) была доставлена ​​на место использования и немедленно введена в эксплуатацию. Об этом 18 августа «Известиям» заявил член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Также он подчеркнул, что нужно ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2), однако германские власти этого не хотят.

«Оно (правительство ФРГ. — Ред.) играет с безопасностью энергоснабжения и, следовательно, здоровьем граждан и экономикой. По всей видимости, немецкое правительство готово пойти на максимальный риск. Оно приветствует конфликт с Россией, чтобы протолкнуть свою радикальную идеологию, подразумевающую отказ от ископаемого топлива, что технически невозможно. Германия заплатит за это высокую цену», — отметил Котре.

Накануне заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал запуск трубопровода СП-2 спасением для экономики Германии.

Тогда же сенатор Владимир Джабаров допустил запуск «Северного потока — 2» до конца 2022 года. По его мнению, это произойдет, если справляться с последствиями энергетического кризиса станет совсем тяжело. Парламентарий подчеркнул, что Россия не имеет ничего против возобновления экономических связей с ФРГ и развитие ситуации уже будет зависеть не от политики, а от резко упавшего уровня жизни немцев.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в Россию. «Газпром» отмечал, что нет достаточного документального свидетельства о техническом состоянии турбины, что не гарантирует безопасности ее подключения и транспортировки газа. Кроме того, компания хочет быть уверена, что страны Запада затем не наложат новые санкции на оборудование.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.