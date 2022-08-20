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Польский экономист предрек экономический крах Германии

Польский экономист Бартчак предрек экономический крах Германии
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Фото: TASS/imago stock&people
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Германия приближается к изоляционизму, ей грозит экономический крах. Такое мнение 18 августа выразил Польский экономист Бартош Бартчак в статье для портала Niezalezna.pl.

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По его словам, крах ожидает ФРГ по двум причинам. Первая заключается в идее построить энергетическую политику Европы на основе поставок газа из РФ, а вторая — в появлении на горизонте Китая, из-за которого Германия оказалась в геополитической ловушке.

«И это может стать концом экономической мощи ФРГ», — предполагает экономист.

Он обратил внимание на то, что проблемы из-за этого могут возникнуть и в Польше, так как республика тесно связана с немецкой экономикой. Однако выгодные моменты, по мнению экономиста, тоже есть.

«Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас», — добавил он.

Бартчак напомнил, что таким образом построила свою мощь Южная Корея. Он считает, что Польше в этом деле может способствовать железный занавес на восточной границе Украины.

Между тем аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 19 августа заявил, что вынужденный, кратковременный запуск «Северного потока – 2» возможен в случае введения в Евросоюзе (ЕС) режима чрезвычайной ситуации.

Ранее в этот день стало известно, что заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за запуск СП-2 на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. В то же время представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что в настоящий момент в актуальной повестке дня правительства страны не стоит вопрос о запуске газопровода.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач 17 августа назвал запуск трубопровода СП-2 спасением для экономики Германии.

До этого, член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что будущая зима станет для жителей и властей Германии важным тестом, который покажет, действительно ли страна способна пережить холодное время без российского газа.

7 августа сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван заявил, что на фоне экономических проблем Германия рискует столкнуться с общественными беспорядками.

Накануне СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

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