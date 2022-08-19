Вынужденный, кратковременный запуск «Северного потока – 2» возможен в случае введения в Евросоюзе (ЕС) режима чрезвычайной ситуации, такое мнение высказал 19 августа аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Учитывая этот факт, а также при условии холодной зимы в Центральной Европе можно предположить, что количество предложений о запуске «Северного потока – 2» увеличится, и мы можем стать свидетелями его «временного» запуска. Для такого запуска в ЕС должен быть введен режим ЧС», — сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

При этом эксперт отметил, что вероятность запуска газопровода минимальна, потому что это будет означать политический проигрыш для европейских стран, в том числе для политиков в Германии. Он напомнил, что одним из пунктов предвыборной кампании министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был отказ от «Северного потока – 2».

«Более того, это будет поражением и США, которые приложили все усилия, чтобы остановить проект», — отметил Демидов.

Бербок ранее заявляла, что газопровод не получил разрешение на эксплуатацию как не соответствующий европейскому энергетическому законодательству, добавил аналитик. По его словам, для соблюдения законодательства нужно, чтобы «Газпром» не был монополистом на всех этапах поставки газа — в вопросах добычи, транспортировки, продажи.

«Формально это является решаемой задачей — «Роснефть» заявляла в конце 2021-го, что готова быть одним из поставщиков газа через «Северный поток – 2», — уточнил он.

Ранее в этот день стало известно, что заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за запуск СП-2 на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. В то же время представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что в настоящий момент в актуальной повестке дня правительства страны не стоит вопрос о запуске газопровода.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач 17 августа назвал запуск трубопровода СП-2 спасением для экономики Германии.

Поставки газа в страну упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из РФ в страны Европы через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 16 ноября 2021 года сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Nord Stream 2 AG 26 января зарегистрировал в Германии дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Так компания выполнила требование регулятора Германии о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода для дальнейшей сертификации.