Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для Германии

Будущая зима станет для жителей и властей Германии важным тестом, который покажет, действительно ли страна способна пережить холодное время без российского газа. Об этом в воскресенье, 14 августа, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В Берлине продолжают утверждать, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения импорта российского газа. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос», — подчеркнул сенатор.

Он также подчеркнул обеспокоенность будущим промышленности и экономики ФРГ ввиду мрачных прогнозов экспертов и местных предпринимателей.

В пятницу, 12 августа, Берлину не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России, так как вместо этого вторая сторона предпочла сотрудничество с Италией.

В тот же день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.