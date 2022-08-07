Немецкий политик допустил беспорядки в стране на фоне кризиса

На фоне экономических проблем Германия рискует столкнуться с общественными беспорядками. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван.

«Нашей стране угрожает социальная катастрофа, ужасный дефицит энергоносителей, который уже начинает проявлять себя, а также инфляция, из-за которой растет арендная плата, а люди не могут позволить себе купить продукты питания», — поделился он в интервью для ARD.

По мнению Ширдевана, федеральное правительство делает недостаточно для того, чтобы наладить обстановку, тем самым приближая «кризис демократии». Он призвал уделить внимание внутригосударственным проблемам во избежание раскола в обществе и связанных с этим потрясений.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Днем ранее стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Тогда же депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт также заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Он считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране. Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

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