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S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «SD» до «CCC+», сообщается 19 августа на сайте агентства.

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«S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до «CCC+/C» с «SD/SD», — говорится в заявлении.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» до «CC».

Отмечается, что повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. Аналитики считают, что это может привести к завершению обмена проблемных долговых обязательств и устранению ограниченного дефолта.

До этого, 15 августа, аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев заявил, что отсутствие финансовой помощи со стороны иностранных государств приведет к дефолту Украины.

В этот же день председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. По его словам, бюджет страны формируется из налогов только на 40%.

12 августа международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Они присвоили рейтинги «ограниченный дефолт» и «выборочный дефолт».

Между тем стало известно, что Украина 10 августа получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего — от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими предложенными кредиторам может сэкономить государству $5,8 млрд.

Ранее, 22 июля, Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

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