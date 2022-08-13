S&P и Fitch сочли дефолтом договоренность Киева об отсрочке платежей по госдолгу

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P 12 августа понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

Так, Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга, в связи с чем долгосрочный рейтинг дефолта эмитента страны в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

В свою очередь S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»).

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года, пишет RT.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего: от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими, предложенными кредиторам, может сэкономить государству $5,8 млрд.

22 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.