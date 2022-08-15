Аналитик назвал условие для объявления дефолта Украины

Отсутствие финансовой помощи со стороны иностранных государств приведет к дефолту Украины. Об этом 15 августа заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев.

«Идет огромное количество денег из США, которые особо не контролируются американской стороной из-за коррупции. Но, как мы видим, западное попечительство с каждым днем становится все меньше и меньше. Если перерезать этот финансовый трубопровод, то Украинское государство умрет по щелчку пальцев», — цитирует Гуреева «360».

Аналитик заявил, что украинской экономики больше не существует, в связи с чем полученные от других стран средства не планируется возвращать.

Ранее в этот день председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. По его словам, бюджет страны формируется из налогов только на 40%.

12 августа международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Они присвоили рейтинги «ограниченный дефолт» и «выборочный дефолт».

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего — от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими предложенными кредиторам может сэкономить государству $5,8 млрд.

22 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.