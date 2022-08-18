Реклама
Прямой эфир
Экономика
В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг
Мир
В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС
Происшествия
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом
Мир
Артиллеристы ВС РФ подавили огонь артустановки Caesar под Харьковом
Мир
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС
Мир
Россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США
Мир
ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару второй раз за сутки
Экономика
Ритейл начнет продавать просрочку
Мир
Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке
Общество
Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
Мир
США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16
Наука
В России создали космический двигатель из керамики

Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины до «CC»

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте
0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» до «CC», сообщается 17 августа на сайте агентства.

Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд
Кто из стран объединения тратит на поддержку Киева больше всего и на что идут эти деньги

Отмечается, что повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.

Как считают аналитики, это может привести к завершению обмена проблемных долговых обязательств и устранению ограниченного дефолта.

При этом на сайте агентства указано, что Fitch обычно не присваивает прогнозы по суверенным облигациям с рейтингом «CCC+» или ниже.

Ранее, 15 августа, аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев заявил, что отсутствие финансовой помощи со стороны иностранных государств приведет к дефолту Украины.

В этот же день председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. По его словам, бюджет страны формируется из налогов только на 40%.

До этого, 12 августа, международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Они присвоили рейтинги «ограниченный дефолт» и «выборочный дефолт».

Между тем стало известно, что Украина 10 августа получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего — от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими предложенными кредиторам может сэкономить государству $5,8 млрд.

Ранее, 22 июля, Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022